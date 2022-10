Nell'anticipo del pomeriggio tra Milan e Monza i rossoneri hanno dilagato contro la neopromossa per 4-1, grazie alla doppietta di Diaz e alle reti di Origi e Leao. C'è da registrare però la prima rete in Serie A di Filippo Ranocchia, giocatore di proprietà bianconera ma ora in prestito al club brianzolo. E' stata la stessa Juve a complimentarsi con il giocatore per il gol realizzato su una spleindida punizione, attraverso un tweet condiviso sui propri account social.