Tuttosport ha intervistato Filippo, giovane centrocampista di proprietà dellache si sta mettendo in bella mostra all'. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni.- "Dal suo arrivo il mister mi ha messo subito davanti alla difesa fin dalla prima gara contro l’Inter. Giocare regista mi piace: sono nel vivo del gioco ed è una posizione che si sposa bene con le mie caratteristiche. Sto lavorando per imparare questo ruolo".- "Le seconde squadre sono preziose per i club, ma pure per chi vi fa parte: ti senti vicino alla Prima squadra e rispetto alla Primavera vivi un’esperienza professionale superiore, giocando contro avversari esperti e con le pressioni del calcio vero".- "A chi non piacerebbe giocare nella Juve? C’è prima però un percorso da rispettare: non ho mai voluto bruciare le tappe e ho preferito con il mio agente Michele Fioravanti fare un passo alla volta. Ora voglio aiutare l’Empoli a salvarsi, in estate si vedrà…".- "Può giocarsi lo scudetto fino alla fine. Naturalmente l’Inter è fortissima, ma la Juve ha una rosa di qualità e il vantaggio di non fare le coppe. Allegri è un vincente e sa tirare fuori il meglio da tutti in queste situazioni".- "Chiellini era il mio punto di riferimento, Giorgio stava sempre vicino a noi giovani. Si è creato un buon anche rapporto con Locatelli".