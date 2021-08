La Juventus sta cercando una sistemazione in prestito per alcuni giovani prospetti che si stanno mettendo in mostra nel precampionato e che hanno bisogno di andare a giocare in prestito con continuità per poter proseguire adeguatamente il loro percorso di crescita. Uno di questi è il centrocampista Filippo Ranocchia, dotato di doti tattiche e balistiche molto interessanti, insistentemente accostato al Vicenza in Serie B. Tuttavia, contattato da Sportitalia, il direttore sportivo del Vicenzaha detto: