Manchester City – 120 punti Bayern Monaco – 116 punti Real Madrid – 102 punti Chelsea – 96 punti Liverpool – 94 punti PSG – 93 punti Manchester United – 85 punti Inter – 81 punti Roma – 80 punti Juventus – 80 punti Lipsia – 79 punti

Stagione finita, tempo di conti. Dopo la finale di Champions vinta dal Manchester City contro l'Inter si è chiuso l'anno europeo e di conseguenza è arrivata la classifica del ranking per club Uefa. La Juve resta in Top 10, ma viene raggiunta da Inter e Roma, visto che a partire dalla stagione 2023/24 uscirà dal conteggio del ranking la stagione 2018/19 e in quell’anno i bianconeri conquistarono 21 punti, contro i 15 dell’Inter e i 17 della Roma.Ecco il ranking attuale, la Top 10: