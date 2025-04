Ranking UEFA, l'Italia dice addio alle cinque squadre in Champions League

AFP via Getty Images

Nella prossima stagione non ci saranno cinque squadre italiane in Champions League. L'eliminazione della Lazio dall'Europa League per mano delha eliminato definitivamente le speranze per l'Italia, che non potrà più raggiungere la Spagna al secondo posto nel ranking UEFA. Le uniche squadre italiane ancora in gioco in una competizione europea sono Inter e, rispettivamente in Champions e Conference League.Una notizia che coinvolge anche la Juventus, che dunque non potrà definitivamente contare sulla speranza delle cinque squadre in Champions. I bianconeri dovranno dunque necessariamente rientrare tra le prime quattro squadre nella classifica di Serie A, obiettivo già dichiarato a inizio stagione e ribadito più volte.

Ranking UEFA, le prime cinque posizioni

INGHILTERRA 25.892

SPAGNA 23.250

ITALIA 21.187

GERMANIA 18.421

FRANCIA 16.857

PORTOGALLO 16.250

BELGIO 15.650

OLANDA 15.250

Nella prossima giornata di campionato la Juve giocherà a Parma, con l'obiettivo di trovare il quarto risultato utile consecutivo con Tudor., dunque il quarto posto rimane da un lato l'obiettivo minimo, ma dall'altro è più che lecito puntare più in alto.