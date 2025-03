Ranking Uefa, l'Italia si avvicina alla Spagna: il posto in più in Champions è ancora possibile

AFP via Getty Images



Ranking UEFA per Nazioni: la situazione

Continuano le competizioni europee e anche la lotta tra le varie federazioni per ottenere il posto in più alla prossimaCome da regolamento, i due paesi che otterranno più punti sommando i punteggi di tutte le squadre a fine stagione avranno la possibilità di far entrare un club in più nella prossima edizione della Champions.Nella passata stagione l'Italia si era guadagnata questa possibilità qualificando quindi cinque squadre. Al momento è terza, dietro l'Inghilterra, già praticamente certa di raggiungere il traguardo, e la Spagna. Ecco, per l'Italia l'obiettivo è raggiungere e superare la Spagna. Traguardo che sembrava ormai molto difficile ma che si è "riavvicinato" dopo l'ultimo turno di gare europee. Le vittorie di Inter, Roma e Lazio portano l'Italia a diminuire lo svantaggio

1. Inghilterra 22.178 (6 squadre qualificate su 7)2. Spagna 19.892 (6 squadre su 7)4. Germania 16.671 (4 squadre su 8)5. Portogallo 16.250 (2 squadre su 5)6. Francia 15.285 (3 squadre su 7)7. Belgio 15.250 (2 squadre su 5)8. Olanda 15.083 (4 squadre su 6)9. Grecia 12.187 (2 squadre su 4)10. Norvegia 10.812 (2 squadre su 4).