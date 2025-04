Ranking Uefa, l'Inter aiuta l'Italia: il 5° posto in Champions è ancora possibile

Getty Images

Cinque squadre italiane in Champions?

L'Italia, grazie all', ha ancora la possibilità di avere cinque squadre nella prossima edizione della. La vittoria di ieri sera dei nerazzurri a Monaco contro il Bayern nei quarti di finale, insieme al netto 3-0 dell'Arsenal contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti all'Emirates, ha infatti ridotto il gap con la Spagna, attualmente al secondo posto nelAl momento, la classifica vede al primo posto l'Inghilterra, già certa di avere cinque squadre nella Champions 2025/26. L'Italia segue come prima inseguitrice della Spagna: l'Inter, con la sua vittoria, ha di fatto messo un piede in semifinale, mantenendo vive le speranze italiane per ottenere un posto extra nella prossima edizione della competizione. Dopo l'eliminazione della Roma dall'Europa League, sarà fondamentale l'andamento delle altre italiane in Europa. La Lazio in EL e la Fiorentina in Conference potrebbero fare la differenza. Ai quarti di finale la squadra di Marco Baroni affronterà il Bodo/Glimt, mentre i viola sfideranno il Celje. Una situazione che interessa da vicino anche la Juventus , pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League che rappresenta l'obiettivo fondamentale da raggiungere in questo finale di stagione.

Come cambia il ranking Uefa dopo la vittoria dell'Inter

Inghilterra – 22.178 punti (posto extra in Champions)

Spagna – 21.678 punti (posto extra in Champions)

Italia – 20.187 punti

Come detto, con l'Inghilterra già sicura di avere cinque squadre in Champions, la lotta per il secondo posto è tra Spagna e Italia, con Germania, Portogallo, Francia, Belgio, Olanda, Grecia e Norvegia ormai fuori dalla corsa.Ecco la classifica aggiornata delle prime tre posizioni: