Un'altra intensa settimana di calcio europeo si è appena conclusa, definendo ufficialmente le finaliste delle tre grandi competizioni UEFA per club: Champions League (Real Madrid-Borussia Dortmund), Europa League (Atalanta-Bayer Leverkusen) e Conference League (Fiorentina-Olympiacos).I risultati delle squadre coinvolte in queste competizioni influenzano anche il ranking UEFA quinquennale, importante per la determinazione delle fasce nel girone unico della nuova Champions League e per la distribuzione dei ricavi della competizione europea per club più prestigiosa. Il recente turno di coppe ha portato qualche cambiamento significativo.Esaminando le squadre italiane al di fuori della top 10, il Napoli si posiziona al 17° posto, alla pari con la Juventus, mentre l'Atalanta è salita alla 19ª posizione.