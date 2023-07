Quale squadra ha fatto meglio di tutti in Europa a livello di ranking Uefa dal 2000 in avanti? La risposta è semplice, il Real Madrid. Dietro c'è il Bayern Monaco mentre sul gradino più basso del podio il Barcellona. Nelle prime 20 in classifica ci sono quattro squadre italiane. La Roma al 18esimo posto, poi il Milan al 13esimo mentre nella top 10 presenti Juve e Inter. I bianconeri sono davanti a tutte le squadre italiane e si posizionano all'ottavo posto mentre l'Inter è decima. La Juve insieme all'Arsenal è anche l'unica squadra tra le prime 10 a non aver vinto la Champions in questi 23 anni. .