Your browser does not support iframes.

La Juventus ha chiuso il decennio al sesto posto nel Ranking Uefa, una posizione più in basso rispetto a quella che ricopre attualmente, ma una più in alto rispetto al risultato precedente. Il Chelsea, infatti, è attualmente fuori dalla top 10, ma nel complesso degli ultimi dieci anni risale fino al quinto posto, grazie a una vittoria in Champions League e a due Europa League. Nessuna differenza, invece, rispetto al podio attuale, con il Real Madrid in vetta a dominare su tutte le altre.



Juventus unica italiana in top 10 nel decennio: scoprite la classifica completa nella nostra gallery dedicata.