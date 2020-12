Dopo ogni settimana di Champions League, la Uefa aggiorna il ranking dei club in base ai risultati. E sebbene in campionato la Juventus di Pirlo stia leggermente zoppicando, in Europa la musica è diversa. Complice anche, va detto, un girone tutt'altro che irresistibile, i bianconeri stanno scalando posizioni e oggi si ritrovano sul podio: dopo aver infatti già sorpassato l'Atletico, con l'ultima due giorni (vittoria sulla Dinamo Kiev e sconfitta del Real con lo Shakhtar) hanno superato pure l'altro club di Madrid! Ora la Juve occupa la 3^ posizione alle spalle dei campioni in carica del Bayern Monaco e del Barcellona, prossimo avversario martedì nell'ultima giornata del girone.