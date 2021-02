Dal sito ufficiale della Uefa:



“Dopo le gare di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il Bayern Monaco (129,000 punti) continua a dominare la classifica generale del Ranking UEFA per club davanti al Barcellona (121,000).



Cambia nuovamente, invece, la squadra al terzo posto: il Real Madrid (119,000) si riprende il gradino più basso del podio grazie al successo contro l'Atalanta ed effettua il controsorpasso sulla Juventus (118,000), sconfitta dal Porto, che al termine della fase a gironi aveva sopravanzato le Merengues. Chiude la top 5 l'Atlético Madrid (115,000).



Roma e Napoli, che scenderanno in campo questa sera in UEFA Europa League, si posizionano rispettivamente al 17esimo e 20esimo posto, mentre l'Inter, eliminata dalle competizioni UEFA per club in questa stagione, è 25esima. A tallonare i Nerazzurri al 26esimo posto c'è un'altra formazione nerazzurra, l'Atalanta, mentre la Lazio, reduce dal ko contro il Bayern, è 33esima. Il Milan, di scena stasera contro la Stella Rossa, è 54esimo.



Di seguito la top 10 generale aggiornata.



Il ranking UEFA per club aggiornato



1 Bayern Monaco (GER) 129,000

2 Barcellona (ESP) 121,000

3 Real Madrid (ESP) 119,000

4 Juventus (ITA) 118,000

5 Atlético Madrid (ESP) 115,000

6 Manchester City (ENG) 112,000

7 Paris Saint-Germain (FRA) 108,000

7 Manchester United (ENG) 99,000

9 Liverpool (ENG) 97,000

10 Siviglia (ESP) 97,000