Meno male che c'è la Juve, verrebbe da dire. Già, perché il club bianconero tiene alta la bandiera italiana in Europa: è l'unica tra le squadre di Serie A ad essere presente nel ranking Uefa, aggiornato dopo le prime tre partite di Champions League. La Juve non si nasconde e punta forte alla vittoria finale, per interrompere quella che sta quasi diventando un'ossessione e mettere in bacheca quella coppa che manca dal 1996. La squadra di Pirlo è partita con due vittorie contro Dinamo Kiev e Ferencvaros e nel mezzo il ko col Barcellona. Secondo posto nel girone e la voglia di chiudere il prima possibile la qualificazione alla fase finale.



