Ranking UEFA, la Roma condanna l'Italia? La situazione per il posto extra in Champions

Laha (quasi) condannato l'Italia. L'eliminazione dei giallorossi di Claudio Ranieri dall'Europa League per mano dell'Athletic Bilbao nella serata di ieri, infatti, ha nettamente compromesso le possibilità del nostro campionato di mandare una quinta formazione innella prossima stagione, un po' come successo un anno fa con il Bologna (cosa che interessa da vicino anche la Juventus ). Sono tre, al momento, le squadre del nostro Paese ancora in corsa in una delle tre competizioni continentali (Inter, Lazio e Fiorentina), tutte giunte a una fase che consente già di fare il punto della situazione in termini diper il 2024/25, sul quale impattano direttamente i risultati del campo con la possibilità o meno di ottenere un posto extra.

Il Ranking UEFA stagionale 2024/2025

Inghilterra 23.890 (5 squadre qualificate su 7) Spagna 21.462 (4 squadre su 7) ITALIA 19.750 (3 squadre su 8) Germania 17.796 (3 squadre su 8) Portogallo 16.250 (0 squadra su 5) Francia 16.070 (2 squadre su 7) Belgio 15.650 (0 squadra su 5) Olanda 15.250 (0 squadre su 6) Grecia 12.687 (0 squadre su 4) Norvegia 10.812 (1 squadre su 4)

L'Italia è attualmente al terzo posto in questa speciale classifica, dietro all'Inghilterra e alla Spagna distanti più di due punti in classifica stagionale e con più club rimasti in corsa.