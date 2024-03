Come cambia il ranking UEFA

ITALIA 16.571 (4/7)

GERMANIA 15.928 (4/7)

INGHILTERRA 15.000 (6/8)

FRANCIA 14.416 (3/6)

SPAGNA 14.187 (4/8)

REP.CECA 13.000 (3/4)

BELGIO 12.400 (2/5)

Con l'eliminazione dell'dallaper mano dell'Atletico Madrid, le uniche squadre italiane ancora impegnate in Europa restano Atalanta, Milan e Roma (in EL) e Fiorentina (in Conference). Il nostro Paese rimane quindi primo nelstagionale, mantenendo almeno per ora il diritto di avere un posto in più per la prossima edizione del massimo torneo continentale, in cui troverebbe spazio alla quinta classificata in Serie A. La, dopo il recente crollo, è terza ma deve guardarsi da Bologna e Roma, alle sue spalle a una distanza rispettivamente di -7 e -10.