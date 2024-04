Ranking Uefa, la classifica dei club

Porto: 77

Benfica: 79

Juventus: 80

Napoli: 80

Villareal: 82

Siviglia: 84

Bayer Leverkusen: 86

Atletico: 89

Barcellona: 91

Manchester United: 92

Borussia Dortmund: 92

Chelsea:96

Lipsia: 97

Roma: 100

Inter: 101

Liverpool: 116

Psg: 116

Real Madrid: 130

Bayern Monaco: 144

Manchester City: 147

Si è concluso un altro turno di coppe Europee. Dopo che l'Italia si è guadagnata la quinta squadra in Champions per la prossima stagione, andiamo a vedere il ranking Uefa per club. I club italiani fra le prime 20 squadre d'Europa sono quattro, se allarghiamo invece il campo alla TOP 100 troviamo nove squadre italiane. Davanti a tutte - tra le italiane - troviamo ancora Inter e Roma. Di seguito la classifica dei top 20 club, c'è anche la Juventus.