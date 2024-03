Ranking UEFA, il Milan può superare la Juventus

Dopo l'ultima vittoria in Europa League della distanza nel ranking Uefa con laUn distacco però non rassicurante per i bianconeri visto che ogni stagione nuova che inizia comporta la perdita dei punti accumulati sei stagioni addietro, quindi per il 2024/25 viene esclusa la 2019/20. E la Juve perderà quindi 22 punti mentre il Milan zero, visto che non partecipava a coppe europee.Al Milan, per raggiungere la Juventus, basterà quindi pareggiare nel ritorno contro lo Slavia Praga. In questo modo, accederebbe ai quarti di Europa League. Con una vittoria in Repubblica Ceca invece, addirittura ci sarebbe il sorpasso sui bianconeri. I rossoneri non si trovano davanti alla Juventus dalla stagione 2013/14, quando vennero superati grazie alla cavalcata dei bianconeri fino alla finale di Champions di Berlino contro il Barcellona. QUESTA INVECE LA SITUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA QUALIFICAZIONE AL MONDIALE PER CLUB