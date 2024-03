Ranking Uefa: la situazione attuale di Juventus e Milan

Il Milan ha ottenuto una vittoria importante nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, battendoli 4-2 e accumulando così un vantaggio significativo per il ritorno in Repubblica Ceca. Il prossimo giovedì potrebbe non solo garantire ai rossoneri di Stefano Pioli il passaggio ai quarti di finale,Nel ranking UEFA per la stagione 2024/25, che non include la stagione 2019/20, la Juventus perderà punti mentre il Milan ne manterrà lo stesso numero, poiché i rossoneri hanno patteggiato con la UEFA l'esclusione dalla Europa League in quella stagione. Questo crea le condizioni per il sorpasso, che sarebbe un evento significativo dopo 10 anni di supremazia juventina.Attualmente, l. Tuttavia, considerando la proiezione per il 2024/25 con l'eliminazione dei punti del 2019/20, il distacco sarebbe di sole due lunghezze, e potrebbe essere colmato già nel prossimo match di Europa League. Infatti, un pareggio o una vittoria contro lo Slavia Praga porterebbero il Milan almeno al pari della Juventus nel ranking.Questo potenziale sorpasso segnerebbe un cambio significativo nella situazione delle due squadre, poiché il Milan non si trova davanti alla Juventus nel ranking UEFA dal 2013/14. Da allora, la Juventus è riuscita a ottenere una posizione di forza nel ranking, mentre il Milan è stato costretto a risalire lentamente. Tuttavia, con i recenti successi del Milan e le difficoltà della Juventus, potrebbe essere imminente il ritorno del Milan alla posizione di primato nel ranking UEFA.