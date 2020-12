La Uefa ha aggiornato il ranking dei club e dei campionati femminili. La squadra che domina è ovviamente il Lione, davanti a Wolfsburg e Barcellona. E le italiane? La prima è la Fiorentina (18^) fresca di passaggio del turno in Champions League. Alle sue spalle ci aspetteremmo di trovare la Juventus, e invece ecco la sorpresa: alla posizione numero 29 c'è il Brescia, che attualmente milita addirittura in Serie B! Le bianconere invece sono al 32° posto. Ciò dipende dal fatto che il ranking europeo prende in considerazione le ultime 5 stagioni, quindi il Brescia beneficia dei buoni risultati ottenuti nel 2016 e nel 2017, prima che il suo titolo sportivo venisse acquisito dal neonato Milan.



Sorprendente anche la classifica delle leghe (a dominare la Division 1 francese): la Serie A italiana si trova addirittura al 10° posto, dietro persino al campionato del Kazakistan! Questo dà un'idea del lungo percorso ancora da fare per il movimento italiano e fornisce un'ulteriore prova di quanto sia stato straordinario per la Juve Women anche solo poter sognare contro il Lione.