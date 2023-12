La UEFA ha aggiornato il ranking dopo l'ultimo turno di Champions League. La Juventus non gioca le coppe europee come noto in questa stagione ma resta comunque davanti a Milan e Napoli. Di seguito l'elenco:1) Manchester City 141.0002) Bayern Monaco 136.0003) Real Madrid 123.0004) Paris Saint-Germain 108.0005) Liverpool 103.0006) Inter 99.0007) RB Lipsia 96.0008) Chelsea 96.0009) Manchester United 92.00010) Roma 87.000...16) Napoli 79.00024) Atalanta 62.00031) Milan 53.00032) Lazio 52.00061) Fiorentina 28.000