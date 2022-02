Il Milan ha sorpassato l'Inter in classifica nell'ultimo turno di Serie A, l'Inter invece ha messo la freccia con un sorpasso storico ai danni del Milan: per la prima volta da quando viene stilata la speciale classifica (dal 2018) sono davanti nel ranking storico/decennale della Uefa. Come riporta CalcioFinanza, i nerazzurri sono in 26esima posizione, mentre il Milan è 27°. E gli altri? Ecco la top 10:



Real Madrid – 355 punti (19 nel 2021/22)

Bayern Monaco – 316 punti (22 nel 2021/22)

Barcellona – 280 punti (9 nel 2021/22)

Juventus – 249 punti (19 nel 2021/22)

Chelsea – 235 punti (18 nel 2021/22)

Atletico Madrid – 230 punti (14 punti nel 2021/22)

PSG – 229 punti (19 nel 2021/22)

Manchester City – 212 punti (19 nel 2021/22)

Manchester United – 207 punti (17 nel 2021/22)

Liverpool – 205 punti (23 nel 2021/22)