Il quarto posto va conquistato, eppure la Juve già può sorridere. In caso di qualificazione, infatti, crescerebbero i ricavi dei bianconeri rispetto a questa stagione, visto l'imminente storico doppio sorpasso ai danni di Chelsea e Atletico Madrid, che la porterebbero al quarto posto nel ranking storico/decennale UEFA. Sulla base di questa graduatoria ai club vengono distribuiti 600,6 milioni di euro, divisi proporzionalmente sulla base di una quota di coefficiente di 1.137.500 euro. Ogni posizione vale una quota, quindi la squadra prima in classifica riceverà 32 quote per un totale di 36,38 milioni di euro. E la Juve? Da sesta ha incassato 30,7 milioni di euro, mentre il prossimo anno saranno i 33 milioni di euro circa. Delle avversarie in Top 10 restano in gioco in questa Champions solo City e Liverpool ma - riporta Calcio e Finanza - anche in caso di successo nel torneo, nessuna delle due inglesi conquisterà un punteggio sufficiente a scalzare la Juventus. Il doppio sorpasso non si deve tanto ai risultati dei bianconeri nel 2021/22, ma più all’uscita di scena dal conteggio della stagione 2011/12: in quell'anno la Juve non prese parte a competizioni europee, mentre Chelsea e Atletico avevano conquistato 30 punti, usciti ora dal conteggio. Doppio sorpasso storico, che paga.



