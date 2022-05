Il ranking storico/decennale è una classifica stilata dalla UEFA che tiene conto del rendimento europeo nel decennio delle varie squadre. Una graduatoria cruciale per la distribuzione di una parte dei premi UEFA legati ai vari tornei. Per il ciclo triennale 2021-2024, ai club che prendono parte alla Champions vengono distribuiti ogni stagione, in partenza, 600,6 milioni totali divisi in “quote di coefficiente”. Ogni quota di coefficiente vale 1,137 milioni di euro. Dato che le squadre partecipanti sono 32, l'ultima classificata in base al ranking decennale riceve una quota, mentre la prima ne riceve 32 (36,38 milioni di euro, che nella prossima stagione come in questa saranno destinati al Real Madrid). E la Juve? La Juventus, qualificandosi alla Champions, fa valere il suo quarto posto (due posizioni in più rispetto all'ultimo aggiornamento) e incassa 31,832 milioni.



