La Juve è l'unica squadra italiana presente nella top ten del ranking storico Uefa, che tiene conto dei risultati dei club negli ultimi dieci anni, in aggiunta a una quota determinata dai trofei vinti. I bianconeri sono al quarto posto in classifica con 249 punti, dietro solo a Barcellona (280), Bayern Monaco (316) e Real Madrid (355). Alle spalle della Vecchia Signora, nell'ordine, Chelsea, Atletico Madrid, PSG, Manchester City, Manchester United e Liverpool. Molto più defilate le altre big italiane, con l'Inter in 26^ posizione davanti al Milan, 27°. Migliore la "performance" di Napoli e Roma, rispettivamente al 19° e al 22° posto della graduatoria.