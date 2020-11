3









Missione compiuta: l'Italia torna tra le big. Non solo per approccio e risultati, ma anche per riconoscimenti. Roberto Mancini, che oggi compie 56 anni, può festeggiare il ritorno della sua Nazionale nella top ten del ranking Fifa. A quasi quattro anni e mezzo di distanza dall'ultima volta, agosto 2016, guadagna altre due posizioni e continua la scalata. Grazie a questo decimo posto, l'Italia è sesta tra le squadre europee e quindi sarà tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, che si terrà il 7 dicembre a Zurigo.