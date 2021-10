Dopo l’ultima sosta per le Nazionali l’Italia ha superato l’Inghilterra nel ranking FIFA portandosi al quarto posto della graduatoria: un fattore importante in ottica sorteggi per la fase a girone dei Mondiali in Qatar.Questa la top 10 del ranking FIFA:1. Belgio – 1832,33 punti2. Brasile – 1820,36 punti3. Francia – 1779,24 punti (+1)4. Italia – 1750,52 (+1)5. Inghilterra – 1750,16 (-2)6. Argentina – 1738,797. Spagna – 1687,66 (+1)8. Portogallo – 1681,73 (-1)9. Messico – 1672,9210. Danimarca – 1668,98