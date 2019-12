Claudio Ranieri è chiamato alla difficile sfida di salvare la Sampdoria, dopo il pessimo avvio di campionato, ma anche di invertire i pronostici domani contro la Juventus. Galvanizzato dal derby, il tecnico romano ha però mostrato il giusto rispetto verso l'avversario, svelando però un retroscena su Maurizio Sarri, oggi in conferenza stampa: "​Sarri è un allenatore capace: pian piano sta facendo giocare la squadra con il suo stile e per loro prevedo un futuro roseo. Lui mi chiese di venire a vedere i miei allenamenti. Gli dissi che anche in Serie C ci sono grandi allenatori. Abbiamo anche giocato contro. Andai anche a vederlo. Certamente non ci arrendiamo prima di giocarla, proveremo a fare la nostra partita pensando alla nostra classifica, senza arrenderci, anzi combattendo fino all’ultimo"