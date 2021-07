Mister Claudiosi è concesso per una lunga intervista a Il Messaggero. Tanti i temi trattati. Dal passato con i tanti club allenati in Italia e all'estero al presente con la nazionale italiana protagonista ad Euro 2020. A proposito degli Azzurri, ecco come il tecnico romano ha parlato delle scelte in attacco di Mancini e soprattutto di Immobile: "Non conta la gara precedente, ma come vive l'attesa della successiva. Se è concentrato, sorridente non ci sono problemi; se è teso, si allena male, allora meglio che stia fuori. La scelta dipende dalla sensibilità dell'allenatore. Io lo farei giocare".