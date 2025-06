Ranieri spiega il 'no' all'Italia: 'Ho deciso di rinunciare, ringrazio Gravina'

Ranieri rifiuta l'Italia: le sue parole

Claudioha deciso di non accettare il ruolo di commissario tecnico dell'Italia dopo che la Federazione aveva scelto lui per ripartire e sostituire LucianoUna scelta che l'ormai ex allenatore ha spiegato ed è stata condizionata dall'impegno preso con la Roma, dove dal 1 luglio ricoprirà la carica di senior advisor, diventando di fatto un consigliere del club.In un messaggio a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Ranieri ha spiegato così la scelta: "Ho deciso di rinunciare. I Friedkin mi avevano lasciato libero di scegliere, ma io ho promesso di smettere, se avessi continuato non avremmo preso Gasperini , voglio solo pensare alla Roma".

Poi, Ranieri ha anche espresso il suo pensiero con una nota all'ANSA:, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia".