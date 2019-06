Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, ha parlato sulle pagine de Il Corriere dello Sport del futuro della Serie A: "Come ho trovato il calcio italiano? In miglioramento e con la possibilità di evolversi ancora. I segnali sono positivi. Andiamo incontro a una stagione che immagino scoppiettante: le premesse ci sono tutte, con il rientro di Sarri e Conte. Napoli? Vorrà avvicinarsi e ridurre il gap dalla Juventus: ne ha la possibilità, sarebbe un premio per gli sforzi di De Laurentiis e per Ancelotti, che ha una sua storia e che ha scelto un progetto fondato su principi sani. Essere in Champions è un premio che va gustato e il Napoli ci è riuscito anche quest’anno. Conte? È una garanzia, soprattutto se all’Inter sapranno tradurre in fretta i suoi pensieri".