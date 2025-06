Ranieri sarà il nuovo ct dell'Italia ma non lascerà la Roma: tutti i dettagli

Ranieri nuovo ct dell'Italia: c'è l'accordo

Doppio incarico per Ranieri: cosa dice il regolamento

Decisione presa, scelta fatta ed ostacoli superati,dopo l'esperienza di Luciano Spalletti, rimasto alla guida della Nazionale per due anni. L'altro candidato era Stefano Pioli, attualmente tecnico dell'Al Nassr ma la FIGC ha preferito puntare sull'ex allenatore della Roma, che non lascerà però l'incarico che ha con il club giallorosso.Ranieri infatti, attualmente consulente personale di Dan Friedkin dopo gli ultimi mesi passati da allenatore,Il presidente Gabriele Gravina nella giornata di domenica ha ottenuto il via libera dai Friedkin, eliminando così ogni ostacolo formale e normativo al doppio incarico.Questo è possibile perché se è vero che l’articolo 40.4 del Regolamento del Settore Tecnico impedisce ai tecnici della Nazionale di avere ruoli presso società sportive durante la stessa stagione,e non formale, simile a quanto avvenuto con Ibrahimovic al Milan.Per definire gli aspetti burocratici però sarà necessario aspettare il 1 luglio, proprio perché fino a quel giorno il tecnico è ancora formalmente un tesserato della Roma mentre poi non lo sarà più. Come riferisce Il Corriere della Sera,L’annuncio è previsto entro 24-48 ore, ma la Figc potrebbe attendere il 1° luglio per l’ufficializzazione, così da evitare qualsiasi dubbio giuridico.