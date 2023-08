L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa, dove ha parlato anche dell’avvento dell’Arabia nel mondo del calcio.‘Credo stiano facendo qualcosa di molto intelligente. Così facendo fanno conoscere una nuova cultura e muovono il loro turismo. Che poi abbiano tanti soldi non è un mistero. Li hanno e di conseguenza li possono impiegare. Mi auguro non sia una striscia breve come la Cina’.