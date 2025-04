Ranieri prepara la sorpresa di formazione per Roma-Juventus

Roma-Juventus, El Shaarawy titolare a sorpresa?

La Roma si prepara a sfidare la Juventus con l'obiettivo di vincere ed agguantare i bianconeri in classifica, continuando la rimonta in campionato che l'ha portata a giocarsi concretamente un posto in Champions League. Per Claudio Ranieri qualche problema soprattutto a destra dove continua l'emergenza anche se è rientrato Celik. Il tecnico pensa anche ad una mossa a sorpresa contro la Juventus.Giocare con Celik sulla fascia o provare la carta a sorpresa di El Shaarawy? Il grande dubbio per la sfida di domenica è proprio questo ed è legato alla

fascia destra come riferisce la Gazzetta dello Sport. Celik è tornato in gruppo già da martedì, adesso, si legge, bisognerà solo capire quanti minuti ha nelle gambe il turco. Due le opzioni: o schierarlo a destra a tutta fascia o impiegarlo come braccetto tra i tre centrali. Nel primo caso al centro della difesa giocherebbe Hummels, con Mancini e Ndicka ai suoi fianchi. Nel secondo, invece, ci sarebbe la mossa a sorpresa e cioè El Shaarawy a coprire tutta la fascia.