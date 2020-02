Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai media della società blucerchiata della situazione in Serie A, dopo i rinvii per l'emergenza Coronavirus: "Lo svolgimento del campionato, con tutte queste partite a porte aperte o chiuse e i vari rinvii, viene un po' condizionato" ha detto il tecnico romano, che poi ha però aggiunto: "Penso che giocare a porte chiuse sia la morte del calcio, ci ho giocato ed è irreale. Sembra di stare in allenamento e invece ti giochi i tre punti. Chi gioca in casa non ha il supporto del suo pubblico per cui non mi piace. Preferisco rinviarla, ma che tutto sia svolto con i tifosi che sono quelli che pagano"