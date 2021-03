Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria ed ex Juventus, ha detto la sua sulla corsa-scudetto alla Gazzetta dello Sport: "È un campionato che ha già proposto diversi cambiamenti nei pronostici, quindi lo considero ancora aperto in tutte le posizioni della classifica. Pur considerando Inter e Milan due squadre forti, che certamente stanno facendo bene, non mi sento ancora di stringere solo a loro il discorso scudetto. Inter e Milan ora sono davanti: nerazzurri con il “vantaggio” di avere solo l’impegno italiano, i rossoneri con la capacità di rialzarsi sempre."