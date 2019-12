Claudio Ranieri ha analizzato il ko contro la Juventus, arrivato da due magie di Dybala e Ronaldo: "Cristiano ha fatto qualcosa che si vede in NBA - ha detto l'allenatore della Sampdoria a Sky Sport - è saltato ed è stato su un'ora e mezza. Gli si possono fare solo i complimenti. Il loro tridente ha fatto meno giocate del solito, per quello sono contento della mia squadra e della nostra partita. La Juve, però, ha sbagliato poco nel fraseggio, in quel caso noi dovevamo essere rapidi a rubare palla e ripartire. Alla fine loro hanno vinto con due gol capolavoro. Buffon? Siamo stati due anni insieme, mi ha fatto piacere salutarlo, fargli i miei complimenti e augurargli buon Natale".