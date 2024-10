L'allenatore Claudioha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Le parole sulla Juventus:"La Juve? Ha cambiato tutto e non si può chiedere subito la luna. Lo stesso vale per il Milan, che però ha sette punti da recuperare. L’anno scorso non andava bene Pioli, quest’anno giustamente si cerca di preservare Fonseca. I tanti 1-0? Ci sono tante partite belle, difficili e combattute, è un bene per il calcio.La Favorita per lo Scudetto? Senza fare nomi, io dico che quando Conte prende una squadra, se non arriva primo arriva secondo. Non voglio caricarlo di responsabilità, ma anche il fatto di non avere le coppe inciderà molto quando arriveremo a marzo- aprile. Credo che quest’anno ci sia più compattezza in testa alla classifica. Sarà molto più bello".