Claudio, ex allenatore della Juventus, parla a Repubblica: "Il paragone non regge. Il Leicester veniva dalla B, l'Atalanta da tempo lotta per la Champions. Noi abbiamo compiuto qualcosa di impossibile. Pensate un attimo a Palermo e Catania che appena in A, prima si salvano a stento e poi vincono il titolo". Chi vince lo scudetto? Sono un allenatore e non un mago (ride). Sembra che tutti credano nelle proprie qualità: Milan, Inter, Napoli. La stessa Atalanta non sarebbe una sorpresa. La Juve? Non parlerei di crisi ma di di ciclo da riaprire. Non sempre le ciambelle riescono col buco e allora si perde più tempo. È fisiologico".