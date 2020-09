di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Claudio Ranieri parla in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve sulla Samp: "Innanzi tutto ho scelto di giocare con un solo attaccante e 5 centrocampisti per ripetere la partita dell'anno scorso quando siamo andati a prenderli alti e abbiamo messo in difficoltà della Juve. Invece siamo stati pavidi, lenti nelle giocate. Nel secondo tempo abbiamo messo più qualità, volevo alzare il ritmo nel secondo tempo, non mi aspettavo una prova così pavida, io voglio giocarmela e uscire a testa alta. Non voglio vedere i campioni che lottano su ogni palla e noi no".



JUVE - "Abbiamo fatto da sparring partner, loro giravano palla, entravano dentro, e noi stavamo li a guardare. Difficile fare un paragone con la Juve dell'anno scorso, noi non ci siamo stati. Non abbiamo giocato per quello che doveva giocare. Mi è sembrato che ci sia grande feeling tra la squadra e l'allenatore e questa è una bella cosa"