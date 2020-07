L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus: "Bisogna solo fare i complimenti a questi ragazzi. Siamo alla nona partita ogni tre giorni, ci siamo salvati con 4 giornate di anticipo ma sia contro il Genoa che stasera i ragazzi hanno dato tutto. Noi siamo gli stessi, lottiamo e corriamo per 90 minuti, io della prestazioni sono super contento poi quando giochi contro i campioni le piccole distrazioni fanno la differenza, è il motivo per cui alcuni calciatori costano tanto e altri meno, abbiamo fatto una buona partita e il risultato ci penalizza un po' di più, ai ragazzi ho fatto i complimenti".