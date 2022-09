Al termine dell'evento per l'assegnazione del premio MM7, in memoria di Mario Mariozzi, l'ex allenatore della Juve, Claudio Ranieri, ha analizzato il duro momento che sta vivendo Madama in questo avvio di stagione.'Quello che si vede è che i giocatori della Juve non hanno gioia, sembrano impauriti. E’ strano vedere una squadra di Allegri così, ma è sempre difficile dare giudizi'.