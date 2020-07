Claudio Ranieri, a Sky Sport, ha commentato Juve-Sampdoria: "Quando siamo arrivati ero ultimo, la mia positività era andare a giocare la salvezza a Brescia, all'ultima partita. Invece l'abbiamo presa 4 gare prima. Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi. Continuare? Ho il contratto per il prossimo anno, vedremo che programmi tecnici avrà la squadra. La Samp è abituata a vendere e reinvestire al 50%. Non so che calciatori si possono comprare. Ne parleremo, non sta a me. Ho il contratto, sono a posto. Bonazzoli? Ha avuto un po' di difficoltà, il covid, il nonno scomparso. Lui è molto sensibile".