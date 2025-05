Ranieri difende Thiago Motta: 'La Juventus doveva dargli tempo'

Calciomercato

Ranieri difende Thiago Motta

Nell'attesa che venga annunciato il nuovo allenatore della, che prenderà il suo posto a partire dalla prossima stagione,è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina della Juventus , ai microfoni di Rai Sport: "Furono due anni molto belli, c'erano Del Piero, Trezeguet, Buffon, Camoranesi ma non Ibrahimovic. Il primo anno arrivammo terzi e nel secondo secondi anche se mi cacciarono a due giornate dalla fine. Perché? Non l'ho mai detto e continuerò a tenerlo per me".Ranieri si è poi espresso su, al momento senza squadra dopo l'esonero dalla Juventus ma accostato in questi giorni a diverse squadre italiane ed europee, tra cui il Milan e l'Atalanta: "Thiago Motta non ha fatto un gran campionato, è stato esonerato, però quando si prendono degli allenatori così bisogna dargli tempo. I giovani vanno aiutati, come andava aiutato più De Rossi qui alla Roma".