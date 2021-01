Solo due vittorie in 19 partite in serie A: la Juventus è la formazione contro cui Claudio Ranieri ha perso più incontri nella competizione. Dunque 13 ko più quattro pareggi a completare lo score con il tecnico della Sampdoria che aspetta la sfida di sabato con i bianconeri anche per sfatare questa tradizione negativa di Ranieri al cospetto dei campioni d'Italia. Lo riporta l'Ansa.