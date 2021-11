Le parole di Claudio Ranieri a Repubblica: "È una delle corazzate più forti, sono anni magici. Tuchel è arrivato e ha messo a posto la difesa: con Lampard giocavano bene, lui ha dato concretezza, con la difesa a tre o a cinque che dir si voglia, lasciando quelli là davanti a fare la differenza. Ha un tesoro anche fra i rincalzi, che infatti non chiamerei così. Sono stati campioni d'Europa anche senza Lukaku, che è l'aggiunta a un meccanismo perfetto come un orologio. È chiaro che bisogna preparare due partite diverse, a seconda che lui giochi o no. Il Chelsea ama stare dietro e ripartire, può essere definita "contropiedista". Allegri viene criticato per questo? Per forza, noi italiani siamo supercritici"