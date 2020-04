Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria ed ex tecnico, tra le tante, anche della Juventus, ha parlato proprio del suo trascorso in bianconero, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "Sono arrivato alla juve in un momento particolare, arrivammo terzi e secondi, più di così non si poteva fare. Avevamo 5 campioni e gli altri erano tutti ragazzi. All'Inter arrivai nel dopo Mourinho, a metà stagione, se non ricordo male facemmo sette vittorie di seguito. A Natale mi vendettero Thiago Motta e Coutinho e la squadra si sfaldò".