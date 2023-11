In conferenza stampa, Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato della sfida alla Juve: "La salvezza passa anche da queste partite - ha spiegato il tecnico - Affrontiamo una squadra che ha preso soltanto 6 gol, ma il nostro obiettivo è vincere per fare punti, che in questo momento ci servono come l'ossigeno. Dovremo essere determinati come lo sono loro,Credo che partiranno forte per provare a chiudere la partita e poi gestirla, siamo preparati a questo. Abbiamo visto la partita della Juve a Firenze e sappiamo di non dover concedere nulla.""È un grande allenatore, vuole vincere per cui studiagli avversari e sa essere estremamente pratico, alla fine il suo palmares gli da ragione.""Personalmente credo di aver fatto bene nella mia esperienza a Torino, di ritorno dalla Serie B e in una squadra senza i campioni degli anni precedenti. Non venni mandato via, ma la verità la scriverò quando avrò smesso, ringrazio chi mi ha portato alla Juve, grande società".