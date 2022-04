Nella giornata di oggi il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, ha subito un infortunio che lo costringerà molto probabilmente a chiudere la sua avventura con i Red Devils anzitempo. Sulle sue condizioni è intervenuto anche il suo allenatore Ralf Rangnick che, ha fatto il punto della situazione.



'Con gli esami che abbiamo fatto nei giorni scorsi abbiamo capito che sarà molto difficile rivederlo in campo, probabilmente non giocherà più fino al termine della stagione. Il dottore mi ha detto che per il completo recupero serviranno almeno 4 settimane di stop'.