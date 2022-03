Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato della situazione attuale di Cristiano Ronaldo. Le sue parole:



RONALDO - "Ha ripreso ad allenarsi ieri. Si è allenato per tutta la seduta e mi aspetto che si alleni anche oggi. Si è allenato bene, come il resto del gruppo, quindi penso che possa essere disponibile per domani. Se ci sono problemi? Non so cosa intendete per problemi".



FELICE? - "Non gli ho chiesto se è felice qua al Manchester United. Per me non è importante, è importante stia bene".