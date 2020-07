Cosa ci fa in tendenza Pep Guardiola in un normale martedì di fine luglio? Semplice, fa sognare. Ancora i tifosi Juve, che stavolta si mischiano ai tifosi Milan. Con la conferma di Pioli ufficializzata ieri sera, i rossoneri hanno messo a posto il progetto tecnico per i prossimi due anni. Perché si parla di Pep? Perché si paragona la telenovela Rangnick a quella Guardiola, più o meno un anno fa sulla bocca di tutti e soprattutto sulla bocca dei social: sembrava in procinto di abbandonare il City e di arrivare alla Juventus. Sembrava.



I COMMENTI - Ecco, il commento che racchiude tutto è anche il più divertente: "Rangnick? E' durato quanto Guardiola alla Juve". Una risata amara anche per chi si appresta a commentare, sviscerare, capire tutto quello che girerà attorno al mondo calcio in questi mesi caldi, e non solo per il clima. Da Ranginick a Guardiola, dal Milan alla Juve: da certe storie non ci si riesce mai a svincolare davvero.